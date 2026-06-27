気象台は、27日午前3時45分に、レベル３大雨警報を千葉市に発表しました。北西部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■千葉市●レベル３大雨警報【発表】■銚子市●レベル２大雨注意報■市川市●レベル２大雨注意報■船橋市●レベル２大雨注意報■館山市●レベル２大雨注意報■木更津市●レベル２大雨注意報■松戸市●レベル２大雨注意報■野田市●レベル２大雨注意報■茂原市●レベル２