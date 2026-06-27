マイクロンは５％超の下げ＝米国株個別 昨日、決算を受けて急騰。いったん調整も、その後買いが入るなど、しっかりした動きを見せた半導体のマイクロン・テクノロジー＜MU＞は、半導体全般の売りもあって、朝から売りが出る展開。その後前日終値ちかくまで戻したが、午後にかけて再び売りがやや優勢。 マイクロン・テクノロジー＜MU＞1150.37（-63.19-5.21%）