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ＮＹ各市場３時台ダウ平均は小幅安ナスダックもマイナス圏での推移 NY株式26日（NY時間14:20）（日本時間03:20） ダウ平均51905.02（-15.60-0.03%） ナスダック25350.33（-8.27-0.03%） CME日経平均先物69915（大証終比：+305+0.44%） 欧州株式26日終値 英FT100 10508.02（-21.87-0.21%） 独DAX 24671.22（-323.61-1.29%） 仏CAC40 8384.87（-46.74-0.55%） 米国債