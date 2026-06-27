バレーボールの世界三大大会の一つ『ネーションズリーグ』で日本時間27日、男子日本代表（世界ランク5位）がアジア最大のライバル・イラン（同17位）にフルセットの末、勝利し、開幕から6連勝。予選ラウンド首位に浮上した。石川祐希キャプテン（30）、エバデダン ラリー（25）、宮浦健人（27）が試合を振り返り、次戦（28日、アメリカ）に向け意気込みを語った。【写真で見る】試合後の選手たち両チーム最多22得点、頼れるキャプ