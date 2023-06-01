◇W杯北中米大会1次リーグF組日本1―1スウェーデン（2026年6月25日ダラス競技場）左ウイングバックで3試合連続先発した日本代表MF中村がエルサルバドル人主審から靴下の短さを注意された。はさみで靴下に切り込みを入れて膝付近まで上げてプレーしたが、再度注意されて履き替えを命じられた。脚がつりやすく、ふくらはぎの圧迫感を嫌って短い靴下を着用している。1次リーグ第2戦までは指摘されておらず、この試合前のチ