◇W杯北中米大会1次リーグF組日本1―1スウェーデン（2026年6月25日ダラス競技場）日本代表GK鈴木彩の右手が“ゴッドハンド”と化した。1―1で突入した後半追加タイム。強力な攻撃陣を擁するスウェーデンの猛攻を浴びたが、ゴールラインを割らせない。FWエランガがペナルティーエリア左から放った強烈シュートに素早く反応し、右に跳びながら右手ではじき返した。その約50秒後には相手CKからFWイサクのヘディングシュートも