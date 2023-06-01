26日夜、山梨県で震度6弱の揺れを観測する地震がありました。気象庁は、会見で富士山の活動に特段の変化は見られないとしています。気象庁によりますと、26日午後10時28分、山梨県東部・富士五湖を震源とする地震があり、山梨県の富士河口湖町で震度6弱の揺れを観測しました。また、大月市で震度5強、神奈川県や静岡県で震度5弱など、東北地方から中国地方にかけての広い範囲で震度5強から震度1を観測しています。気象庁は会見で、