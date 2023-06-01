台風7・8号の影響で、一部の在来線は終日運休が決まっているほか、新幹線も運休の可能性が出てきています。JR東海によりますと、東海道新幹線は始発から全線で運転見合わせや遅れ、運休の可能性があるとしています。また、関東の在来線では、東海道線の一部区間などで終日運休が決まっているほか、山手線や中央線などの主要路線でも遅れや運休が出る可能性があるということです。また、NEXCO中日本などによりますと、東名高速や中