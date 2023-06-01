ＴＢＳ系バラエティー番組「プロフェッショナルランキング」（月曜・後１０時）が９月末をもってレギュラー放送を終了することが２６日、スポーツ報知の取材で分かった。坂上忍（５９）がチェアマン、中島健人（３２）がプレゼンターとして出演し、その道を極めたプロがＮＯ１を決めるランキング番組。４月から「クレイジージャーニー」に代わり、レギュラー放送を開始。３月上旬に行われたコンテンツ戦略局企画プロデュース室