アメリカのトランプ大統領はイランがホルムズ海峡を航行する貨物船に対し、ドローン攻撃を行ったとして「停戦合意への愚かな違反だ」と強く反発しました。トランプ大統領は26日、SNSで、イランがホルムズ海峡を航行中だった船舶に向け、少なくとも4機の自爆型ドローンで攻撃したと明らかにしました。「1機が貨物船の甲板に直撃した。被害があったが、航行は継続出来た」としていて、「明らかに停戦合意への愚かな違反だ」と強く反