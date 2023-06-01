■バレーボール ネーションズリーグ2026 男子予選ラウンド日本3ー2イラン（日本時間27日、フランス）【日程・結果】VNL勝負の日本ラウンドは“大阪”に決定 ！ 女子は7月8日、男子は7月15日からスタート世界TOP18チームが参戦しているバレーボールネーションズリーグで、男子日本代表（世界ランク5位）は、イラン（同17位）にセットカウント3ー2（25ー19、25ー19、20ー25、23ー25、15ー12）で勝利。予選ラウンド唯一負けなしの開