■バレーボール ネーションズリーグ2026 男子予選ラウンド日本3ー2イラン（日本時間27日、フランス）【日程・結果】VNL勝負の日本ラウンドは“大阪”に決定 ！ 女子は7月8日、男子は7月15日からスタート世界TOP18チームが参戦しているバレーボールネーションズリーグで、男子日本代表（世界ランク5位）は、イラン（同17位）にセットカウント3ー2（25ー19、25ー19、20ー25、23ー25、15ー12）で勝利。予選ラウンド唯一負けなしの開
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- 9. 山梨県で最大震度6弱の地震発生
- 10. スウェーデン選手 敗退と勘違い
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