ウクライナ軍による攻撃が続く中、ロシア各地で燃料不足が広がっています。首都モスクワでは一部のガソリンスタンドで販売制限が実施されています。モスクワ市内のこちらのガソリンスタンドでは26日、給油を急ぐ利用客が相次ぎ、1回あたりの販売制限を設けて対応しています。ガソリンスタンドの従業員「2日前からこのような行列ができています。1台につき20リットルです」利用客「単なる人為的なパニック買いだと思う」「30分から4