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ＮＹ各市場２時台ダウ平均は７４ドル高ナスダックもプラス圏での推移 NY株式26日（NY時間13:16）（日本時間02:16） ダウ平均51995.24（+74.62+0.14%） ナスダック25419.98（+61.38+0.24%） CME日経平均先物70120（大証終比：+510+0.73%） 欧州株式26日終値 英FT100 10508.02（-21.87-0.21%） 独DAX 24671.22（-323.61-1.29%） 仏CAC40 8384.87（-46.74-0.55%） 米