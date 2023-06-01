総じて軟調＝欧州株概況 きょうの欧州株式市場は揃って軟調。終値は、ＦＴＳＥ１００指数が前営業日比２１．８７ポイント安の１万０５０８．０２ポイント、仏ＣＡＣ４０指数が前営業日比４６．７４ポイント安の８３８４．８７ポイントとなっている。フランクフルト（独）市場は、ＤＡＸ指数が前営業日比３２３．６１ポイント安の２万４６７１．２２ポイントとなっている。 独ダックスは幅広い銘柄が売られた。ソフトウェ