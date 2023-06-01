南米ベネズエラで相次いで発生した大地震を受けて、アメリカのトランプ大統領はベネズエラの暫定政権と連携し、捜索・救援活動や財政支援を進めるよう指示しました。アメリカ国務省は、ベネズエラ北部で24日に大地震が相次いで起き、多数の死傷者や行方不明者が発生していることを受けて、トランプ大統領がベネズエラの暫定政権と連携して支援活動を行うよう指示したと発表しました。1億5000万ドル＝およそ240億円の支援金を拠出し