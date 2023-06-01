27日午前2時33分ごろ、福島県で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は福島県会津で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.6と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、福島県の檜枝岐村です。【各地の震度詳細】■震度3□福島県檜枝岐村■震度1□福島県只見町南会津町□栃木県日光市□群馬県沼田市