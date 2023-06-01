日本に近づく「ダブル台風」。7号・8号が相次いで関東地方に直撃する見込みで、大雨・暴風への警戒が必要です。鹿児島県の奄美群島付近を通過した台風。記者「奄美市名瀬です。台風の接近に伴い、雨風ともに強まってきました」種子島でも、大粒の雨が降り、激しく地面を叩きつけます。北上を続ける台風7号と8号。2つの台風が梅雨前線を刺激し、西日本を中心に雨が降り続きました。奈良県北部には、レベル4土砂災害危険警報が発表さ