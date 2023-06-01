ベネズエラ政府は、24日に発生した大地震による死者が589人になったと発表しました。ベネズエラ国営放送は、ロドリゲス暫定大統領の談話として、これまでに死者が589人、負傷者は2980人に上ったと明らかにしました。地元メディアによりますと、被災地域では停電や断水が発生しているほか、いまだにがれきの下で救助を待つ人が多くいると見られていて、被害の実態がつかめていないのが現状です。がれきを撤去するための重機が不足し