財務大臣の諮問機関である財政制度等審議会は「骨太の方針」に向けた意見書をとりまとめ、片山財務大臣に提出しました。意見書では、「強い経済」の実現に向けて「未来への投資」を抜本的に強化するとともに、「投資と賃上げの好循環」を確立することが重要と指摘しています。また、新たに創設される「強く豊かな日本投資枠」については、債務残高対GDP比の安定的な低下を目指す財政規律との整合性を確保することが必要と強調しま