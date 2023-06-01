乃木坂46の元メンバーでプロ雀士、麻雀カフェ経営者・中田花奈（31）が26日に行われた「BEASTXファンミーティング」を体調不良のため途中で退席し、病院でアレルギーによる蕁麻疹の疑いと診断されたことを27日、X「中田花奈&staff」が報告した。Xでは「体調に関するご報告」として「昨日開催のBEASTXファンミーティングですが、中田花奈は体調不良のため第二部の途中にて退席させていただきました」と伝えた。そ