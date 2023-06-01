きのう（26日）夜、千葉県市原市の住宅で親子とみられる男女3人の遺体が見つかりました。きのう午後6時半ごろ、市原市桜台の住宅で「家の中で妹家族3人全員、首から血を流して意識、呼吸がない」と住人の親族から110番通報がありました。警察官が駆けつけたところ、この家に住む水口新一さん（78）と妻とみられる70代の女性、そして近所に住む息子の慎太郎さん（52）の3人がそれぞれ、別々の部屋で首から血を流して倒れているのが