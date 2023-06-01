スタッド・ランスのDF関根大輝（23）がドイツ2部キールに期限付き移籍することを26日（日本時間27日）に発表された。チームのXで「関根大輝選手がホルシュタイン・キールへ期限付き移籍しました」と発表した。期限付き移籍となった関根に「スタッド・ランスは、ドイツ2部リーグでプレーすることとなる関根選手の今後の活躍を祈念しています」とエールも送った。