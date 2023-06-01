昨夜、山梨県で震度6弱を観測する地震があり、気象庁は緊急の記者会見を行いました。気象庁地震火山部海老田綾貴・地震津波監視課長：揺れの強かった地域では家屋の倒壊、土砂災害の危険性があります。今後の地震や雨に十分注意をお願いいたします。きのう午後10時29分頃、山梨県東部・富士五湖を震源とするマグニチュード5.6の地震があり、震度6弱を山梨県富士河口湖町、震度5弱以下を東北地方から中国地方までの広い範囲で観測