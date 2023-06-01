台風8号は、きょう明け方に東海地方に最も接近し、台風7号は、その後を追うように午後、東海地方に最も接近する見込みです。 【写真を見る】【台風情報】ダブル台風 8号は明け方、7号は午後最接近の見込み 東海道新幹線は始発から全線で遅延･運転見合わせなど発生の可能性も 雨シミュレーション 梅雨前線の影響で、東海地方は台風接近の前から大雨になり、降り始めからの雨量は、三重県尾鷲市で270ミリを超えています。東