台風の影響で交通機関にも影響が出ています。空の便は26日、日本航空と全日空で沖縄などを発着する122便が欠航しました。27日は全日空が八丈島発着の6便を欠航するほかは日本航空、全日空で欠航が決まった便はありませんが、羽田や成田を発着する便を中心に運航に影響が出る可能性があるということです。一方、JR東日本は27日、東海道線の小田原・熱海間、房総半島の一部路線などのほか、伊豆や房総方面への特急で終日運休となりま