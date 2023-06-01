26日に行われたFIFAワールドカップ2026サッカー日本代表とスウェーデンの試合。出場をしていない中国でも、日本代表を応援する中国人サポーターたちが、早朝からエールを送りました。中国・上海のスポーツバーでは、日本代表を応援する中国人のサポーターなど50人以上が早朝から集まり、試合を見守りました。後半、日本が得点を決めると。記者「入りました！大盛り上がりです！中国のサポーターの方も手をたたいて喜んでいます」