26日午後、中国・北京市の高層ビルに小型の航空機が衝突したと香港メディアが報じました。「現場周辺は交通規制が敷かれ、多くの消防車両がとまっています」これは現場とされる高層ビルの周辺でJNNのカメラが捉えた映像。警察官が配備され物々しい雰囲気に包まれていました。いまのところ、中国当局から発表はなく、けが人がいたのかどうかは明らかにされていません。