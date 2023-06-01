中国・北京で最も高い108階建ての高層ビルに小型機が衝突したとみられると香港メディアが報じました。中国当局からの公式発表は出ていません。香港メディアは26日午後、北京市の中心部に立つ高さ528メートルの高層ビルに制御を失った小型機が衝突し、破片が地上に落下したとみられると報じました。現場となったビルの周辺には多数の警察官が配置され、物々しい雰囲気につつまれていて、高層階の窓ガラスが割れている様子が確認でき