山梨県で発生した震度6弱の地震を受けて記者会見する木原官房長官＝26日午後11時32分、首相官邸政府は26日夜、山梨県で震度6弱を観測した地震を受け、情報収集と災害応急対応に当たった。木原稔官房長官、高市早苗首相が相次いで官邸入り。首相は早急な被害状況の把握と災害応急対策、国民への的確な情報提供を関係省庁に指示した。木原氏は緊急の記者会見を開き「首相指示を踏まえ、人命第一の方針の下、総力を挙げて取り組んで