山梨県で発生した最大震度6弱の地震の影響により、東海道新幹線の上りで豊橋〜東京間、下りで東京〜名古屋間で一時運転を見合わせていたが、JR東海によると、安全確認が取れたため27日午前1時17分に順次運転を再開したと発表した。26日午後10時29分頃、山梨県を震源とする大きな地震があり、山梨県の富士河口湖町で震度6弱を観測した。震源は山梨県東部・富士五湖で、震源の深さは、約20ｋｍ、地震の規模を示すマグニチュードは５.