メ～テレ（名古屋テレビ） 現在、本州の南の海上に2つの台風があり、東海地方は27日の午後にかけて、大雨の恐れがあります。 「午後9時前、三重県尾鷲市です。先ほど激しい雨が降った影響で道路に水が流れ出ていて、川のようになっています」（森田貴都記者） 台風が近づく前から梅雨前線の影響で東海地方は雨が降り続き、尾鷲など三重県南部は24日の降り始めから200ミリを超える雨となっています。 27日の午後