商船三井は27日、同社の関係会社が保有する石油タンカーなど3隻がホルムズ海峡を通過したと明らかにした。同社によると通過したのはシンガポール船籍の原油タンカーとパナマ船籍のケミカルタンカー、マーシャル諸島船籍の石油製品を運ぶタンカー。船員や船舶、貨物の無事は確認済みという。金子恭之国土交通相は26日の記者会見で、ペルシャ湾内に留め置かれていた日本関係船舶2隻が新たにホルムズ海峡を通過したと明らかにして