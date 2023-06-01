気象庁はきのう山梨県で最大震度6弱を観測した地震について記者会見を行い、「富士山の火山活動に特段の変化はない。地盤が緩んでいるので大雨による土砂災害に十分注意してほしい」と呼びかけました。そのうえで、揺れが強かった地域では、今後1週間ほどは非常に強い揺れを伴う地震に注意するよう呼びかけています。きのう午後10時29分ごろ、山梨県の富士河口湖町で最大震度6弱を観測する地震がありました。震源の深さは20キロ、