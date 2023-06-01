いつもの日常の街並みが音楽やアートに包まれます。走り抜ける電車の真上で行われていたのは、駅舎を舞台にした音楽イベント。26日、東京・港区の「高輪ゲートウェイシティ」で初開催された「NU Festival」。音楽・テクノロジー・アートが街にあふれ、ここでしか味わえない体験を提供します。例えば、駅前の広場はダンスフロアに。雨が降る中でも、音楽に酔いしれる人もいれば、「音楽」に「テクノロジー」そして、「和」を