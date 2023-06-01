警察車両の赤色灯26日午後7時40分過ぎ、山口県平生町小郡で「土砂崩れで家が崩壊している」と119番があった。地元消防によると住民3人が搬送され、1人と連絡が取れていない。町によると、現場では25日夜から断続的に激しい雨が降っていた。地盤が緩んでいた可能性がある。現場は町役場から南東に約7.7キロ離れた、瀬戸内海と山に挟まれた地区。周囲には田畑や民家が点在している。