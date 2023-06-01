26日午後10時29分ごろ山梨県で最大震度6弱を観測する地震が発生したことを受け、気象庁が0時40分ごろから記者会見を開き、今後1週間程度は最大震度6弱程度の地震に注意するよう呼びかけた。【映像】山梨県で最大震度6弱 地震発生の瞬間 中央道の様子（実際の映像）また、富士山の噴火への影響を記者から問われると、「地震の後、富士山の活動には特段の変化は見られていない、噴火とかそういう心配は今のところしていません。