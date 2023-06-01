成田空港にクラフトビールの専門店がオープンしました。「NRT BEER FLIGHT CAFE」は、成田空港オリジナルクラフトビール「成田空港エール」をはじめとした約20種類のクラフトビールの飲み比べなどを楽しむことができる専門店で、26日にオープンしました。千葉県内で作られたビールや県内の食材を使った料理を中心に提供していて、地域の食材を生かし、地域の魅力を国内外へ発信することが狙いです。クラフトビール専門店としては日