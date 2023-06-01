鹿児島県姶良市で26日、一部が白骨化した身元不明の遺体が見つかり、警察が身元や死因を調べています。 姶良警察署によりますと、26日午後7時前、姶良市船津を流れる用水路の水門で、「人の死体のようなものがある」と、近くの住民から警察に通報がありました。 身元の特定につながる所持品は見つかっていない 遺体は水門の土台部分にうつ伏せになった状態で見つかり、一部が白骨化しているということです。 身長140センチか