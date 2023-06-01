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ＮＹ各市場１時台ダウ平均は１７３ドル高ナスダックもプラス圏での推移 NY株式26日（NY時間12:00）（日本時間01:00） ダウ平均52094.25（+173.63+0.33%） ナスダック25416.05（+57.45+0.23%） CME日経平均先物70110（大証終比：+500+0.71%） 欧州株式26日GMT16:00 英FT100 10508.02（-21.87-0.21%） 独DAX 24671.22（-323.61-1.29%） 仏CAC40 8384.87（-46.74-0.55%）