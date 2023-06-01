山梨県で震度6弱を観測した地震について、木原稔官房長官は27日午前0時半過ぎに2回目の臨時会見を行いました。その中で、午前0時10分の時点で山梨県で5人、神奈川県で1人の救急搬送を行ったとの報告を受けていると明らかにしました。それぞれの事案の詳細は、確認中だとしています。木原長官はまた、災害の際にはインターネット上で真偽不明の情報が流れることがあるとして、「避難行動や災害対応に影響が出る恐れもあるため、虚偽