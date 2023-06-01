26日午後10時29分ごろ、山梨県富士河口湖町で最大震度6弱を観測する非常に強い地震がありました。交通にも影響が出ています。JR新宿駅前には記者の成澤さんがいます。先ほど、東京から山梨方面に向かう新宿駅発の特急「かいじ」は運休が決まったとアナウンスがありました。また、午前0時半現在、東海道新幹線は、▼上りが愛知県の豊橋駅から東京駅まで、▼下りが東京駅から名古屋駅までの間で運転を見合わせていますが、午前0時50