先ほど山梨県で震度6弱の地震があり、静岡県内では小山町で震度5弱を観測しました。26日午後10時29分ごろに震度5弱を小山町で、震度4を御殿場市、沼津市、三島市などで観測しました。このうち御殿場市では90代の女性が転倒し軽傷だということです。この地震による津波の心配はありません。東海道新幹線は上りは豊橋～東京駅間下りは東京～名古屋駅間で運転を見合わせていて、また、東名高速は沼津から富士インタӦ