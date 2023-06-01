26日午後10時29分ごろ、山梨県で最大震度6弱を観測した地震がありました。この地震により、交通に影響がでています。JR東海によりますと、東海道新幹線は下りの東京から名古屋、上りの豊橋から新横浜で運転を見合わせています。設備点検を行っているため、運転再開のメドは立っていないということです。また在来線では、中央本線が山梨県の酒折から小淵沢の間の上下線で運転を見合わせていて、運転再開見込みは立っていません。高