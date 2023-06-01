純烈のリーダー・酒井一圭がプロデュースする４人組歌謡グループ「モナキ」が２７日、公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のＡタイプカップリング曲「こんなもんじゃねぇ」のミュージックビデオ（ＭＶ）を公開した。お披露目までのドキュメンタリー映像はすでに公開されているが、ＭＶでは、オーディション開催からデビューのステージに至るまでの約２年間の映像が使用された。８月に東