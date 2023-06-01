26日午後10時29分ごろ山梨県で最大震度6弱を観測する地震が発生したことを受け、木原稔官房長官が27日午前0時30分すぎから2回目の記者会見を開いた。【映像】山梨県で最大震度6弱 地震発生の瞬間 中央道の様子木原長官は、人的被害として、27日午前0時10分現在、山梨県で5人、神奈川県で1人を救急搬送したことを明らかにした。交通機関の状況は、高速道路は4路線の一部区間で通行止め、東海道新幹線は上りが豊橋〜東京間、下