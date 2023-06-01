超党派の国会議員でつくる日韓議員連盟の会長を務める自民党の武田元総務大臣らは26日、韓国・ソウルで李在明大統領と会談し、両国間の交流を深める方針を確認しました。2026年3月に日韓議員連盟の会長に就任した武田元総務大臣らは26日午後、ソウルの大統領府で李大統領と面会し冒頭で握手を交わしました。李大統領は「韓国と日本は、近くて遠い国と評価されるが、両国関係が改善されて近くて近い関係になることを望む」と語りま