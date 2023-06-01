ボートレース住之江の「ヴィーナスシリーズ第７戦大阪スポーツ賞第回アクアクイーンカップ」は２６日、予選３日が行われた。井上遥妃（２３＝徳島）は３日目７Ｒでは３コースから差して１着でゴールすると１２Ｒもインから逃げ切って連勝。得点率は９位タイに急浮上した。「３日目が一番いい仕上がりでした。悪かった回ってからも、良くなったし足はバランス取れてます」と舟足にも好感触をつかんでいる。