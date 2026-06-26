メ～テレ（名古屋テレビ） 梅雨前線と台風の影響で、東海地方は27日の午後にかけて、大雨の恐れがあります。現在、南の海上に2つの台風があります。 現在、南の海上に2つの台風があります。 台風8号は、27日の朝までに東海地方の南の海上を北上し、関東地方付近へ進む見込みです。 台風7号は、本州の南の海上を北東に進み、27日の午後に東海地方に最も接近する予想です。 台風が近づく前から梅雨前線の影響で