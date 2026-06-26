ライフスタイルブランド「ラリン」から、2026年夏限定の新コレクションが登場します。太陽のように輝くエネルギッシュな香りの「TANGERINE GOLD（タンジェリン ゴールド）」と、南国の夜を思わせる穏やかな香りの「COCONUT SHORES（ココナッツ ショア）」の2種類を展開。ボディケアアイテムからホームフレグランスまで幅広くラインアップし、夏の日常をより特別な時間へと導いてくれます♡ 夏を彩る2つの限定フ