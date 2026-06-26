ルームウェアブランド「SNIDEL HOME（スナイデル ホーム）」から、タイ発祥の人気スイーツブランド「Butterbear（バターベア）」との初コラボレーションコレクションが登場しました。ふわふわで愛らしいマスコットキャラクター“ノーン・ヌーイ”を主役に、ルームウェアから雑貨まで豊富なラインアップを展開。毎日にやさしく寄り添う、見ているだけで心がとろけるような特